01.04.2021 (12:20)
Военные строители Минобороны России поделились опытом с представителями строительного сектора Московской области
Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России поделились со своими коллегами из Московской области современными технологиями возведения различных объектов.
По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева рабочая группа под руководством вице-губернатора Московской области Игоря Трескова приняла участие в рабочей встрече, которая состоялась сегодня в здании военного ведомства.
Как отметил Андрей Воробьев, задача Министерства строительного комплекса региона перенимать лучшие практики строительства и применения материалов, в первую очередь, опыт Министерства обороны Российской Федерации, в том числе, по контролю за ходом строительства объектов гражданского и военного назначения. Задача Минстроя внедрить все эти практики в самое короткое время.
В совещании также приняли участие представители Национального центра управления обороной Российской Федерации, Департамента строительства Минобороны России и профильных структурных подразделений.
Военные специалисты поделились опытом и технологиями быстрого возведения масштабных объектов капитального строительства. В Минобороны России также рассказали о созданной системе контроля, позволяющей осуществлять немедленное реагирование на любые нештатные ситуации в ходе строительства и гарантировать выполнение работ в установленный срок и с необходимым качеством.