01.04.2021 (14:50)

В Санкт-Петербурге состоялась первая тренировка военного оркестра, участвующего в Параде Победы

Сегодня в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади состоялась первая тренировка сводного военного оркестра в рамках подготовки к параду в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Под руководством начальника военно-оркестровой службы Западного военного округа подполковника Павла Гернеца личный состав сводного военного оркестра отработал созвучие, мелодичность и гармоничность исполнения различных военных маршей, строевые приёмы при передвижении на площади и на месте.

Тренировки продолжатся весь апрель, позже к сводному военному оркестру на Дворцовой площади присоединятся пешие парадные расчеты и механизированная колонна.

В состав сводного военного оркестра вошли музыкальные коллективы от военных вузов, воинских частей ЗВО и других силовых ведомств, дислоцированных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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