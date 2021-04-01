01.04.2021 (14:30)

На Алтае военные саперы ЦВО выполнили работы по защите населенных пунктов от подтопления

На Алтае военнослужащие инженерно-саперного подразделения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) в борьбе с весенними паводками выполнили работы по защите населенных пунктов от подтопления.

Саперы произвели подрывы ледового поля площадью около 30 000 квадратных метров на реке Бия в районе поселка Мальцева Курья в Бийском районе Алтайского края. Подрывная группа провела инженерную разведку водной преграды; определила место оборудования подрывной станции и осуществила расчет взрывчатых веществ и средств взрывания.

Подрывные работы на реке Бия проходили два дня. До этого специалисты инженерно-саперных войск выполняли подрывы возле поселка Сосновка Красногорского района Алтайского края. Здесь саперы подорвали ледовое поле площадью около 3000 квадратных метров.

Работы по разрушению льда выполнялись электрическим способом взрывания. Для устранения ледяных заторов использовали более 1200 кг тротила, пробурили 490 лунок в местах с толщиной льда около 120 см.

В зоне риска возникновения чрезвычайной ситуации в Бийском районе проживает свыше 4 тысяч человек, а также находится ряд объектов производственной, жилищно-коммунальной и социальной сферы.

Решение на проведение подрывных работ было принято командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным по обращению региональных властей.

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