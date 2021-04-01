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01.04.2021 (14:00)

Более 10 тысяч сотрудников военкоматов ЦВО привиты от коронавируса

К началу призыва на Урале, в Сибири и в Поволжье более 10 тысяч сотрудников военных комиссариатов были привиты вакциной от коронавируса. Об этом сообщил начальник организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Александр Линьков.

«Более 10 тысяч сотрудников военных комиссариатов в регионах дислокации военного округа, задействованные в мероприятиях призыва на военную службу, провакцинированы от новой коронавирусной инфекции. Иммунизация была спланирована так, чтобы к началу призыва специалисты получили защиту от коронавируса», — сказал генерал-майор Александр Линьков.

На территории округа насчитывается свыше 600 военных комиссариатов. К вакцинации сотрудников приступили в начале марта. Она проводится исключительно на добровольной основе. Все вакцинируемые получают консультации медицинских специалистов с подробностями о воздействии препарата на организм.

Весенний призыв на территории ЦВО будет проходить в 28 субъектах Российской Федерации, за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа, где мероприятия призыва проводятся только осенью.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Медицина
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