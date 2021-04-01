01.04.2021 (13:45)

В Оренбуржье началось итоговое учение ракетных войск и артиллерии

Итоговое за зимний период обучение учение по управлению ракетными ударами и огнем артиллерии 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа началось в Оренбургской области.

Практические действия проходят на Тоцком полигоне. В них принимают участие около 2 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 300 единиц техники.

На полигоне отрабатываются практические действия с оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М», проводятся боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган», самоходных гаубиц «Мста-С», самоходных минометов «Тюльпан» и минометных комплексов «Сани».

Ракетчики отрабатывают выполнение электронных пусков ракет на расстояние от 120 до 250 км. Артиллеристы выполняют одиночные, сосредоточенные, беглые и залповые стрельбы прямой и полупрямой наводкой, с закрытых огневых позиций.

Учение продлится до 2 апреля. По его итогам ракетчики и артиллеристы получат оценку за полгода обучения.

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