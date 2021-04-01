01.04.2021 (12:00)

Более 600 десантников и около 100 единиц техники задействовано в ходе тактического учения соединения ВДВ из Улан-Удэ

На полигоне Сосновый бор в Республике Бурятия завершилось тактическое учение с усиленным десантно-штурмовым батальоном отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Улан-Удэ, проходившее в период с 30 марта по 1 апреля текущего года под руководством командира соединения гвардии полковника Дениса Шишова.

С получением сигнала на приведение в высшие степени готовности подразделения батальона с приданными зенитными, противотанковыми, инженерно-саперными, огнеметными, артиллерийскими подразделениями, а также подразделениями РЭБ и технического обеспечения совершили маневр из пункта постоянной дислокации в район сосредоточения и аэродром взлета Восточный, где приступили к планированию десантно-штурмовых действий и подготовке к десантированию.

На втором этапе учения из самолета Ил-76мд десантировалось в три подъема более 300 военнослужащих батальона, которые после приземления осуществили сбор на площадке приземления и отработали тактические действия по захвату командно-диспетчерского пункта, взлетно-посадочной полосы полевого аэродрома условного противника для обеспечения десантирования основных сил соединения посадочным способом, а также позиций его батареи реактивных систем залпового огня и пункта сбора резервистов, расположенного вблизи аэродрома.

Разведку объекта условного противника вел расчет беспилотного летательного аппарата (БпЛА) «Орлан-10», передававший разведывательные данные на мониторы пункта управления в режиме реального времени.

В дальнейшем подразделения соединения совершили маневр на штатной технике в указанный район, где отработали тактические действия по захвату выгодного рубежа с проведением этапа боевой стрельбы в наступлении из штатного вооружения боевых машин пехоты БМП-2, стрелкового вооружения (автоматы АК-12, пулеметы «Печенег») и гранатометов и реактивных пехотных огнеметов РПО-А «Шмель». Артиллерийская поддержка наступающих подразделений осуществлялась батареей 122-мм гаубиц Д-30. С воздуха наступающих поддерживала пара ударных вертолетов Ми-24. В ходе проведения этапа боевой стрельбы все цели были поражены.

В целях воспрещения подхода и развертывания резервов условного противника в его тыл был высажен тактический воздушный десант в составе десантно-штурмового взвода, с задачей рейдовыми действиями уничтожить подходящие резервы противника.

Завершилось учение этапом боевой стрельбы десантно-штурмовых подразделений в позиционной обороне.

«В ходе учения, учебными целями ставились оценить теоретические знания и практические навыки командиров всех степеней в организации десантирования и ведения десантно-штурмовых действий, совершенствовать их работу в определении и постановке задач подчиненным и приданным, проверить тактические навыки в управлении подразделениями с применением новых форм и способов десантирования при выполнении задач, – отметил командир Улан-Удэнского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии полковник Денис Шишов. – Кроме того, в ходе учения командование батальона получило практику в организации применения и эффективного управления подразделениями армейской авиации и расчетом БпЛА, совместно с подразделениями артиллерии и ПВО в составе разведывательно-огневого комплекса в единой системе управления, а также в противодействии применению противником ударных БпЛА. Цели учения достигнуты. Подразделения соединения с поставленными задачами справились».

Всего в учении было задействовано более 600 военнослужащих, около 100 единиц боевой и специальной техники, военно-транспортный самолет Ил-76мд, транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ и пара ударных вертолетов Ми-24.

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