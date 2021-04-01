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01.04.2021 (13:15)

Военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота приняли участие в конференции отделения ДОСААФ России по Республике Крым

В Симферополе в гарнизонном Доме офицеров прошла конференция регионального отделения ДОСААФ России по Республике Крым, в которой участвовали военнослужащие управления армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ).

В ходе мероприятия участники конференции заслушали доклад председателя регионального отделения Андрея Попова, подвели итоги деятельности оборонной организации в 2020 году и приняли программу её развития на 2021-2024 годы. В выступлениях обсуждались вопросы организационно-уставной, военно-патриотической и спортивной работы, подготовки граждан по военно-учетным специальностям и массовым техническим профессиям.

За отчетный период автошколы и учебные спортивно-технические клубы ДОСААФ получили несколько десятков единиц новой автомобильной техники, а учебные классы были укомплектованы уникальным высокотехнологичным оборудованием.

В рамках мероприятия прошло торжественное награждение активных участников военно-патриотического воспитания молодежи и подготовке будущих патриотов к службе в армии. Лауреатами наград стали заместитель командира армейского корпуса Черноморского флота по военно-политической работе полковник Роман Мишечкин и Герой России полковник запаса Владимир Недобежкин.

Всего в конференции приняли участие 50 избранных делегатов от местных отделений ДОСААФ России по Республике Крым, а также ветераны Великой Отечественной войны и приглашённые гости.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , ДОСААФ
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