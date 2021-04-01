01.04.2021 (14:10)

Отряд Международного противоминного центра вернулся в Россию из Лаоса

Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации вернулись в Россию после завершения миссии гуманитарного разминирования территории Лаосской Народно-Демократической Республики.

Отряд из 32 военнослужащих доставлен самолетом Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России на военный аэродром Чкаловский. Экипаж самолёта совершил перелёт на расстояние более 7000 км.

За время командировки с ноября 2020 г. по март 2021 г. в провинции Сиенгхуан (Лаос) российскими специалистами очищено свыше 3,5 га территории, обнаружено и обезврежено более 1000 взрывоопасных предметов.

Основная часть боеприпасов относилась к кассетным авиационным бомбам типа BLU-26, BLU-63, BLU-3/B, противопехотным минам и артиллерийским снарядам.

Кроме того на базе филиала Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации прошли обучение на российских средствах поиска и защиты сапера, а также освоили их практическое применение на местности 30 лаосских военнослужащих.

На аэродроме прибытия с личным составом отряда проводится полный цикл санитарно-эпидемиологических мероприятий.

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