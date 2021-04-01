01.04.2021 (13:00)

Военнослужащие ПДСС на Камчатке в ходе специального учения в Авачинской бухте подводными взрывами расчистили судоходный фарватер

На Камчатке подразделение по борьбе с диверсионными силами и средствами соединения кораблей охраны водного района войск и сил на Северо-востоке России провело специальное учение в акватории Авачинской бухты и на береговом полигоне.

В ходе учения одна из групп отработала комплекс профилактических противодиверсионных мероприятий для безопасной стоянки кораблей и подводных лодок Тихоокеанского флота в пункте базирования и на внутреннем рейде. В акватории бухты Малая Лагерная специалистами были обнаружены подводные препятствия, мешающие прохождению кораблей к месту стоянки. Безопасный проход к пирсам был расчищен установленными подрывными зарядами.

Боевые пловцы в районе учения также вели поиск групп подводных диверсантов, осуществили осмотр подводной части и винтово-рулевых групп кораблей на предмет обнаружения взрывных устройств и повреждений.

Военнослужащие группы патрулирования акватории отрабатывали практические задачи на базе учебно-тренировочного центра «Радыгино». В ходе учения они выполнили тактические стрельбы из автоматического оружия, тренировались выполнять управляемые подрывы мин.

К учениям привлекалось свыше 50 военнослужащих отряда ПДСС и экипажи двух противодиверсионных катеров.

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