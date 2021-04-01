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01.04.2021 (12:45)

Призывники и граждане, имеющие отсрочку от службы, будут приниматься раздельно в ходе весеннего призыва 2021 года

В целях недопущения распространения вирусной инфекции среди молодых людей военными комиссариатами Центрального военного округа (ЦВО) разработан раздельный график посещения призывных комиссий для подлежащих призыву и граждан, имеющих отсрочку.

Об этом сообщил начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО генерал-майор Александр Линьков.

«Помимо раздельного приема в военных комиссариатах организована входная барьерная термометрия и бактерицидная обработка помещений. Регламент работы призывных комиссий также будет скорректирован в направлении сокращения одновременного массового прибытия граждан в военкоматы», - сказал А.Линьков.

Он уточнил, что призывники, у кого по результатам входной термометрии будет выявлена высокая температура не будут допущены в здание военного комиссариата, а будут направляться в профильные муниципальные медицинские учреждения.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Военная служба по призыву , Призыв , Центральный военный округ
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