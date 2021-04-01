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01.04.2021 (12:15)

Военные комиссариаты Москвы и Подмосковья направят свыше 10 тыс. призывников к местам несения военной службы

Военные комиссариаты Москвы и Подмосковья направят свыше 10 тыс. призывников к местам несения военной службы, основная часть будет направленна в соединения и воинские части Западного военного округа, научные роты Минобороны РФ, а также в другие военные округа и на Северный флот.

Работа медицинских и призывных комиссий спланирована таким образом, чтобы обеспечить исполнение всеми гражданами воинской обязанности. Все военные комиссариаты районов и сборных пунктов обеспеченны достаточным количеством дезинфекционных средств, организованы посты дистанционной термометрии на входных группах, пункты обработки рук, нанесена разметка, обеспечивающая соблюдение социально-безопасной дистанции между гражданами, ежедневно будет проводиться обработка помещений и прилегающей территории, созданы необходимые запасы медицинских масок и перчаток на сотрудников и призывников. Помимо всех мер на сборном пункте будет проводиться тестирование перед отправкой на военную службу.

Ранее было вакцинировано свыше 2,5 тыс. специалистов военных комиссариатов Москвы и области отечественной вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военный комиссариат , Призывник , Военная служба по призыву , Западный военный округ
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