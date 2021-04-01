01.04.2021 (09:40)

Военные топографы ЗВО в Подмосковье в ходе специального занятия напечатали карту местности в открытом поле

Подразделения топографической службы гвардейской танковой армии Западного военного округа провели тренировку по применению уникальной подвижной цифровой топографической станции.

В ходе занятий военные топографы подготовили модели местности, предназначенные для авиации, артиллерии и мотострелковых подразделений. Погрешность обозначений на картах при их разработке в полевых условиях составляет до 5 см на 1 квадратный метр, что позволяет с высокой точностью определить координаты и применять их для наведения различных артиллерийских систем и нанесения авиационных ударов в различных условиях боевой обстановки.

В тренировке приняли участие более 150 военнослужащих и было задействовано порядка 10 единиц специальной техники.

Данный комплекс позволяет оперативно исправлять и допечатывать топографические карты в полевых условиях. По сути, это мобильная типография, которая за 30 минут создает матрицу и печатает карту в открытом поле, закрывая «белые дыры» на топографических картах.

Топографические системы способны осуществлять хранение, контроль и выдачу цифровой информации о местности на компакт-дисках, оперативно создавать и обновлять геоинформационные документы в цифровом и аналоговом виде.

Кроме того, станция способна проводить анализ и оценку местности в топогеодезическом отношении, печатать топографические карты, создавать пространственные модели местности, отображать 3D-модели на экранах коллективного пользования.

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