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01.04.2021 (11:45)

Расчёты БпЛА Каспийской флотилии обеспечили воздушную разведку местности в районе обороны подразделений морской пехоты

На полигоне Аданак в ходе тактического учения расчёты беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) Каспийской флотилии (КФл) обеспечили воздушную разведку местности в районе обороны подразделений морской пехоты.

Расчёты комплексов БпЛА «Орлан-10» и «Элерон-3» обследовали район площадью порядка 35 кв. км, провели разведку и передачу данных оперативной обстановки в реальном времени.

По замыслу учения, беспилотники обнаружили условные незаконные вооружённые формирования (НВФ), которые проводили минирование дорог на маршрутах выдвижения колонн техники. Операторы БпЛА вывели летательные аппараты в район, оценили характер и размер групповых целей, определили их координаты и передали на командно-наблюдательный пункт артиллерийских подразделений. В результате слаженных действий расчётов БпЛА и артиллерии условные НВФ были своевременно уничтожены.

Всего в мероприятиях боевой подготовки принимали участие более 200 морских пехотинцев КФл, было задействовано около 50 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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