01.04.2021 (13:30)

Разведчики ЮВО преодолели специальную полосу препятствий в Чечне в рамках конкурса «Отличники войсковой разведки»

Военнослужащие разведывательных подразделений воинских соединений Южного военного округа (ЮВО) в рамках конкурса полевой выучки «Отличник войсковой разведки» Армейских международных игр преодолели специальную полосу препятствий «Тропа разведчика» на полигоне Гвардеец в Чечне.

Комплекс препятствий включает такие элементы как стандартный забор, разрушенные здания, забор с колючей проволокой, участок зараженной местности, ров с водой, препятствия с установленными взрывными устройствами и др.

Для успешного прохождения «тропы» требуется не только отменная физическая и боевая подготовленность, но и высокая слаженность действий всех членов команды.

Также разведчики отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника, устранили «вражеские» наблюдательные посты и взорвали железнодорожный мост с последующим выходом в зону эвакуации.

В ходе конкурса военнослужащие продемонстрировали профессиональное мастерство в стрельбе из штатного оружия, вождении боевой техники по пересеченной местности, десантировании, тактической маскировке и выполнении специальных задач.

«Основной задачей является слаженная и быстрая работа команды. Самым главным для меня является четкое исполнение приказов командира», – сказал участник соревнований сержант Антон Мирохин.

В соревнованиях приняли участие более 100 военнослужащих разведывательных подразделений ЮВО, лучшие из них представят округ на всероссийском этапе соревнований.

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