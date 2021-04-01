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01.04.2021 (12:30)

На Кубани сильнейшие экипажи армейской и оперативно-тактической авиации ЮВО выявляют лучшего в ходе окружного этапа конкурса «Авиадартс-2021»

На аэродроме штурмового авиационного полка, базирующегося в Краснодарском крае, в рамках подготовки к Армейским международным играм 2021 года, проходит второй отборочный этап состязаний профессионального мастерства летных экипажей «Авиадартс».

В состязаниях принимают участие экипажи армейской и оперативно-тактической авиации соединений и воинских частей, базирующихся в Ростовской, Волгоградской областях, Ставропольском и Краснодарском краях. Будут задействованы штурмовики Су-25СМ3, истребители Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-35М «Крокодил», а также транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор».

В ходе соревнований экипажам необходимо пройти заданный маршрут протяженностью около 150 км, в указанное время выйти на три поворотных пункта, а также преодолеть систему ПВО.

При выполнении полетных заданий военные летчики выполнят пуски неуправляемых ракет, сброс авиабомб и стрельбы из 30-мм авиационной пушки по наземным мишеням, имитирующим военную технику и живую силу условного противника.

Всего в конкурсе, который продлится в течение недели, принимают участие более 40 лучших авиационных экипажей ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Авиадартс , АрМИ
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