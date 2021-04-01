01.04.2021 (11:30)
Морские пехотинцы КФл отрабатывают способы преодоления водных пространств на современных бронетранспортёрах БТР-82А
В рамках морской десантной подготовки (МДП) военнослужащие морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) отрабатывают способы преодоления водных пространств на современных бронетранспортёрах БТР-82А.
В ходе МДП механики-водители и экипажи совершенствуют навыки в подготовке техники для форсирования водных преград, учатся слаженно действовать при выполнении задач на суше и на плаву. Накануне военнослужащие сдали нормативы по плаванию, прошли курс легководолазной подготовки, а также отработали аварийное покидание машин.
В ближайшее время морским пехотинцам на практике предстоит отработать погрузку и размещение бронетехники внутри твиндеков десантных кораблей КФл, а также высадку способом «наплав» на необорудованное морское побережье. В ходе преодоления морских участков экипажи БТР-82А выполнят нормативы по борьбе за живучесть техники на плаву, в случае пожара, при поступлении воды внутрь машины или потери хода и управления.
Всего в учебных мероприятиях принимают участие около 200 военнослужащих подразделений морской пехоты КФл, задействовано порядка 30 единиц боевой техники.