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01.04.2021 (11:30)

Морские пехотинцы КФл отрабатывают способы преодоления водных пространств на современных бронетранспортёрах БТР-82А

В рамках морской десантной подготовки (МДП) военнослужащие морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) отрабатывают способы преодоления водных пространств на современных бронетранспортёрах БТР-82А.

В ходе МДП механики-водители и экипажи совершенствуют навыки в подготовке техники для форсирования водных преград, учатся слаженно действовать при выполнении задач на суше и на плаву. Накануне военнослужащие сдали нормативы по плаванию, прошли курс легководолазной подготовки, а также отработали аварийное покидание машин.

В ближайшее время морским пехотинцам на практике предстоит отработать погрузку и размещение бронетехники внутри твиндеков десантных кораблей КФл, а также высадку способом «наплав» на необорудованное морское побережье. В ходе преодоления морских участков экипажи БТР-82А выполнят нормативы по борьбе за живучесть техники на плаву, в случае пожара, при поступлении воды внутрь машины или потери хода и управления.

Всего в учебных мероприятиях принимают участие около 200 военнослужащих подразделений морской пехоты КФл, задействовано порядка 30 единиц боевой техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Морская пехота , Южный военный округ
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