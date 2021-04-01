01.04.2021 (11:15)

Горные мотострелки ЮВО в горах Карачаево-Черкесии провели ночной оборонительный бой в рамках учения

В Карачаево-Черкесии на высокогорном полигоне Кобу-Баши военнослужащие горного мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) провели тактическое учение по организации маневренной обороны в ночное время с боевой стрельбой.

В ходе практической части учения были отработаны задачи по ведению подвижной обороны, подготовке маневров с учетом тактической обстановки с целью дезориентировать условного противника и нанести ему максимальный урон.

К боевым стрельбам привлекались расчеты зенитных установок ЗУ-23-2, минометов 2Б11 и многоцелевых тягачей легкобронированных.

Военнослужащие выполнили стрельбы с применением всего комплекса вооружения боевых машин, в том числе минометчики вели стрельбу из закрытых огневых позиций, используя осветительные мины.

Экипажи отработали такие элементы огневой подготовки как фланговая стрельба, стрельба с ходу из пушки и пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника на дистанциях от 500 до 1,2 тыс. м.

В ходе выполнения боевых стрельб экипажи усовершенствовали свое мастерство в вождении боевых машин по пересеченной местности, обнаружении и уничтожении целей с применением приборов ночного видения, слаженности действий при ведении боя в составе подразделений.

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