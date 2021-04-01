Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.04.2021 (11:00)

В Чечне танкисты ЮВО приступили к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения

Танкисты мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в Чечне приступили к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения на полигоне Гвардеец.

Экипажи новейших модернизированных танков Т-72Б3 выполнят тактико-огневые упражнения стрельб, характеризующиеся сложной тактической обстановкой и одновременным сочетанием огневых задач для применения всего комплекса вооружения боевой машины.

При этом для экипажей созданы более сложные условия для стрельбы, в частности, на 200 м увеличена дальность ведения огня из 125-мм танковой пушки – до 2200 м, а также сокращено время показа мишеней.

Экипажи выполнят такие элементы огневой подготовки как фланговая стрельба, стрельба с ходу из пушки и пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника.

Боевая подготовка с экипажами модернизированных Т-72Б3 охватывает все основные методы ведения боя танковым подразделением в наступлении днем и ночью.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В Хабаровском крае лётчики совершили полеты на истребителях-бомбардировщиках СУ-34 на максимальную высоту
Командование ЮВО согласовало с представителями восьми субъектов РФ присутствие зрителей на военных парадах
Разведчики армейского корпуса Черноморского флота завершили обучение по специальной программе горной подготовки
В Таганроге дочери красноармейца Николая Пелих вручили удостоверение к ордену Красной Звезды

Метки:
Танковые войска , Танки , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false