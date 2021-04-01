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01.04.2021 (10:45)

Танкисты ЮВО провели для детей экскурсию по территории части в Ростовской области

В танковом полку 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области для детей из Новочеркасского центра помощи детям был проведен день открытых дверей с экскурсией по территории воинской части.

Воспитанникам центра рассказали о повседневной службе в танковом подразделении, показали комнату отдыха, учебные классы для подготовки солдат, а также стрелковое оружие и экипировку танкового экипажа.

В ходе экскурсии по музею части ребята узнали историю создания гвардейского танкового Нежинского ордена Красной Звезды полка.

На плацу воинской части вместе с заместителем командира полка по физической подготовке гости изучили приемы рукопашного боя. Затем гости оценили блюда шведского стола на обеде в солдатской столовой.

По завершении мероприятия ребята задали интересующие вопросы сопровождавшим группу офицерам о возможности прохождения военной службы в части.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Танки , Южный военный округ
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