01.04.2021 (10:15)

Более 4 тыс. военнослужащих ЮВО в Абхазии задействовано в двусторонних тактических учениях

Военнослужащие мотострелковых рот российской военной базы в Абхазии приступили к двусторонним ротным тактическим учениям (РТУ).

После поступления сигнала дежурные смены базы оповестили весь личный состав. В кратчайшие сроки военнослужащие экипировались и выдвинулись к своей боевой технике, где произвели загрузку боекомплектов и запасов материальных средств. Затем водители выполнили марши на боевой технике в районы полигонов Нагвалоу и Цабал для выполнения учебно-боевых задач.

В условиях горно-лесистой местности и на берегу Черного моря в дневное и ночное время суток подразделениям предстоит выполнить фортификационное оборудование командных пунктов, создать инженерные заграждения, организовать систему огня и отработать действия в различных видах современного общевойскового боя в составе ротного тактического звена.

Также личный состав соединения выполнит боевые стрельбы из современных бронетранспортеров БТР-82АМ, стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7.

Согласно общему замыслу учений, усиленные мотострелковые роты поочередно смоделируют действия условного противника в наступлении. Командиры подразделений продемонстрируют нешаблонные действия при выполнении учебно-боевых задач на поле боя, используя опыт современных вооруженных конфликтов.

Всего в учениях принимает участие более 4 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано более 800 единиц военной техники. Двусторонние РТУ с участием российских военнослужащих в Абхазии продлятся до конца текущей недели.

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