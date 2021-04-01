01.04.2021 (10:00)

Саперы ЮВО приступили к разминированию сельхозугодий на территории Чечни

Военнослужащие инженерно-саперной роты Южного военного округа (ЮВО) приступили к очистке от взрывоопасных предметов (ВОП) сельскохозяйственных угодий на территории Чечни.

С 1 апреля работы по разминированию будут проводиться более чем на 300 га сельскохозяйственных земель и земель лесного фонда в Ачхой-Мартановском районе и на территории Ачхой-Мартановского лесничества.

Личный состав саперных подразделений выполняет задачи в защитных костюмах сапера ОВР-2 «Сокол». Для разминирования военнослужащие применяют инженерные машины разграждения ИМР-2, искатели неконтактных взрывных устройств «Коршун».

Для работ по очистке местности от ВОП привлечены группы разминирования мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Чечне, а также расчеты минно-розыскных собак.

Справочно:

К работам по разминированию и сплошной очистке местности Чечни и Ингушетии от взрывоопасных предметов инженеры ЮВО приступили в мае 2012 г. Всего было запланировано очистить порядка 16 тыс. га земель сельхозназначения и лесного фонда, но за 9 лет военнослужащие обследовали около 23 тыс. га, обнаружив и уничтожив более 40 тыс. взрывоопасных предметов (мин, снарядов, ВОГ, гранат и других боеприпасов, а также самодельных взрывных устройств).

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