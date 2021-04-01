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01.04.2021 (09:45)

С начала текущего года около 4 тыс. человек поступили на военную службу по контракту в войска ЮВО

С начала текущего года уже около 4 тыс. человек заключили контракт о прохождении службы в соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО), только в марте месяце стать профессиональными военнослужащими решили более 1,5 тыс. человек.

Половина заключивших контракт с Министерством обороны РФ приходится на военнослужащих по призыву, что указывает на популярность военной службы среди призывников, решивших продолжить военную карьеру.

Среди поступивших на военную службу по контракту в войска ЮВО округа более 2,5 тыс. человек имеют высшее и среднее профессиональное образование.

Наиболее востребованными специальностями являются водитель категории С, D, E и механик-водитель, на которые идут около половины всех подписавших контракт.

Кандидаты имеют возможность выбрать из более 100 различных специальностей в общевойсковых объединениях, на Черноморском флоте, а также в соединениях и воинских частях объединения ВВС и ПВО.

В текущем году специалисты кадровой службы пунктов отбора граждан, военных комиссариатов и воинских частей и соединений для войск ЮВО планируют набрать более 17 тыс. военнослужащих по контракту.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Контрактник , Служба по контракту , Южный военный округ , Служба по контракту — Твой выбор!
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