01.04.2021 (09:30)

Пять городов Юга России посетит передвижная экспозиция РГО с артефактами Первой мировой и Великой Отечественной войн

В пяти городах Юга России, где дислоцируются штабы объединений Южного военного округа (ЮВО), с середины мая по середину июля будет организована передвижная выставочная экспозиция Русского географического общества, посвященная изучению подводного наследия времен Первой мировой и Великой Отечественной войн.

Выставка содержит документы и артефакты о вкладе представителей Русского географического общества в изучение европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего востока, полярных территорий и других регионов, а также о выдающихся исследователях, которые собрали уникальные картографические, геологические и ботанические коллекции.

Особое место на выставке занимает мультимедийный павильон о бронекатере БК-31, а также поднятые специалистами Центра подводных исследований РГО со дна Финского залива артефакты времен Первой мировой войны и Великой Отечественной войны, имеющие статус «Объект археологического наследия» (возраст объекта более 100 лет).

Также в составе передвижной экспозиции – выставка «Хранившие семейное тепло», посвящённая жёнам советских полководцев и военачальников. В её основу легли ранее не экспонировавшиеся семейные фото, отрывки воспоминаний.

На Юге России выставка пройдет в Ростове-на-Дону, Севастополе, Новороссийске, Владикавказе и Каспийске, после чего отправится в Казань, а далее посетит еще более 10 городов России.

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