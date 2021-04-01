01.04.2021 (10:30)

В Чечне разведчики ЮВО провели соревнования по тактической стрельбе из штатного вооружения в условиях городского боя

В Чечне на базе мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) завершились соревнования по тактической стрельбе между разведывательными подразделениями округа.

Соревнования проводились в рамках отборочного этапа конкурса «Отличники войсковой разведки» АрМИ-2021. Всего в окружном этапе соревнований приняло участие более 100 разведчиков.

Военнослужащим необходимо было выполнить шесть тестов со штатным оружием, производя точную стрельбу из автомата Калашникова и пистолета Макарова. Упражнения разведчики выполняли из различных положений, с частой сменой огневых позиций. Стрельба велась как из естественных укрытий, так и из окон и углов зданий из положений сидя, лежа, стоя, а также в неустойчивом положении.

Судейская коллегия разработала тесты, которые позволили определить не только точность и скорость стрельбы, но и навыки безопасных манипуляций с оружием.

По указанию командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова учебные места для выполнения упражнений армейской тактической стрельбы оборудованы во всех воинских частях округа, включая воинские части объединения ВВС и ПВО, Черноморского флота и Каспийской флотилии.

«Развитие армейской тактической стрельбы и совершенствование методик огневой подготовки является одной из приоритетных задач боевой подготовки», – отметил генерал армии А. Дворников.

Проведение всех отборочных этапов соревнований, а также плановые занятия по тактической стрельбе в ЮВО организованы с привлечением специалистов Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация армейской тактической стрельбы в России».

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