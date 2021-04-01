01.04.2021 (09:15)

В ходе весеннего призыва военный комиссариат Сочи направит в ЮВО около 250 новобранцев

Военный комиссариат г. Сочи направит на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации более 300 новобранцев в ходе стартовавшего весеннего 2021 года призыва.

Сочинские призывники будут распределены по всем родам и видам Вооруженных Сил России – РВСН, ВДВ, ВКС и ВМФ. В числе призывников также представители Юнармии.

Свыше 80 процентов новобранцев будут направлены на военную службу в соединения и воинские части ЮВО. Остальных призывников планируется отправить в войска Национальной гвардии и Президентский полк.

Профессиональным образовательным учреждением «Лазаревская автошкола ДОСААФ России» около 30 человек из числа всех новобранцев подготовлены по военно-учетной специальности «водитель категории ВС и С».

Молодое пополнение будет прибывать к местам службы в составе призывных команд железнодорожным и воздушным транспортом. На всем пути следования они будут обеспечены всеми видами довольствия по установленным нормам.

Помимо военной формы одежды по сезону и продовольственного пайка каждый призывник получит именную банковскую карточку, на которую в течение службы будет перечисляться положенное денежное довольствие.

Все торжественные мероприятия по отправке сочинских групп молодого пополнения ВС РФ в рамках призыва пройдут в соответствии с указом Президента в период с 1 апреля по 15 июля.

Первые новобранцы будут отправлены в воинские части в середине текущего месяца. Перед отправкой в войска каждый призывник будет проверен на наличие новой коронавирусной инфекции.

Также будут приняты все меры по обеспечению требований безопасности и контролю за состоянием здоровья военнослужащих в пути следования воинских команд и в воинских частях после их прибытия к месту прохождения военной службы.

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