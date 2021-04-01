01.04.2021 (08:55)

Военнослужащие ВВО на Сахалине и Курильских островах готовятся к переводу вооружения, военной техники к летнему периоду эксплуатации

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине и Курильских островах готовятся к выполнению мероприятий по переводу вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) на летний режим эксплуатации.

В соответствии с планом перевода вооружения и военной техники военнослужащие проведут все виды сезонного технического обслуживания, проверят работоспособность всех узлов и агрегатов, а также электрических и гидравлических систем ВВТ.

В ходе предстоящих работ военнослужащие проведут замену масел, смазок, охлаждающих жидкостей и произведут различные регулировки. В общей сложности специалисты выполнят более 50 технических операций на каждой единице техники.

На данном этапе с личным составом, привлекаемым для проведения работ по переводу ВВТ на летний режим эксплуатации, стартовали инструкторско-методические занятия по изучению и порядку оборудования рабочих мест, требование руководящих документов по организации эксплуатации военной техники, а также показные занятия по изучению требований безопасности при работах на образцах ВВТ.

Для качественного перевода техники на зимний режим эксплуатации и оказания квалифицированной помощи при выполнении наиболее сложных работ будут привлечены специализированные бригады обслуживающих организаций.

По завершению сезонного технического обслуживания и началом нового учебного периода в соединениях и воинских частях армейского корпуса ВВО будет проведен смотр ВВСТ, на котором члены комиссии проверят результаты выполненных работ на каждом образце техники.

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