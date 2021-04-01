01.04.2021 (08:50)

Противопожарные меры усилены в соединениях и воинских частях ВВО в Бурятии

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, принимают комплексные меры в пожароопасный период.

Мероприятия включают в себя проверку готовности пожарных водоемов, систем подачи воды и комплектности пожарных щитов, оборудование противопожарных рвов и минерализованных полос вокруг военных объектов и воинских частей.

Помимо этого, проводится сплошная очистка военных полигонов от сухой травы.

Пожарные команды и расчеты находятся в постоянной готовности к немедленному применению, в том числе при необходимости оказания помощи местному населению. С личным составом сводных подразделений регулярно проводятся тренировки по действиям при локализации и тушении пожаров.

Всего в составе сводных противопожарных подразделений находится около тысячи военнослужащих и до 50 единиц автомобильной и гусеничной техники.

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