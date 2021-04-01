01.04.2021 (08:50)
Противопожарные меры усилены в соединениях и воинских частях ВВО в Бурятии
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, принимают комплексные меры в пожароопасный период.
Мероприятия включают в себя проверку готовности пожарных водоемов, систем подачи воды и комплектности пожарных щитов, оборудование противопожарных рвов и минерализованных полос вокруг военных объектов и воинских частей.
Помимо этого, проводится сплошная очистка военных полигонов от сухой травы.
Пожарные команды и расчеты находятся в постоянной готовности к немедленному применению, в том числе при необходимости оказания помощи местному населению. С личным составом сводных подразделений регулярно проводятся тренировки по действиям при локализации и тушении пожаров.
Всего в составе сводных противопожарных подразделений находится около тысячи военнослужащих и до 50 единиц автомобильной и гусеничной техники.