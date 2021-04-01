01.04.2021 (07:40)

В Дальневосточном ВОКУ создана новая общественная организация по развитию армейской тактической стрельбы

Офицеры и курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища создали новую спортивную общественную организацию по развитию армейской тактической стрельбы на Дальнем Востоке – «Центр армейской тактической стрельбы». Организация успешно прошла регистрацию и уже приняла в свои ряды более 100 участников – любителей нового армейского вида стрелкового спорта.

Деятельность организации направлена на развитие армейской тактической стрельбы в военных организациях, военно-патриотических клубах и других участников, объединившихся на основе общности интересов стрелкового спорта.

С участниками организации регулярно планируется проводить соревнования и другие спортивно-стрелковые мероприятия на базе созданного специализированного учебно-тренировочного участка на полигоне Дальневосточного ВОКУ. Тренировочный комплекс училища позволяет создать множество обстановок и условий в которых может оказаться военнослужащий в бою. Он является одним из самых лучших в Вооруженных Силах РФ.

Справочно:

Армейская тактическая стрельба - новый вид спорта, включающий в себя перемещения, стрельбу из различных видов оружия в движении из неудобных положений, использования укрытий и скоростную перезарядку оружия. В отличие от практической стрельбы все стрелки используют штатное оружие военнослужащих.

Новое направление в боевой подготовке войск является реальной проверкой мастерства владения оружием в сложной и незнакомой ситуации. Отсутствие шаблонности и возможности заранее подготовиться помогут воинам лучше подготовиться к выполнению задач в боевой обстановке.



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