01.04.2021 (08:45)

На масштабных учениях ВВО в Забайкалье будут применены тяжелые огнеметные системы «Солнцепек»

В ходе практической части масштабного учения с соединениями и воинскими частями Восточного военного округа (ВВО), дислоцированными в Забайкальском крае и Амурской области специалистами подразделений радиационной, химической и биологической защиты будут применены тяжелые огнеметные системы (ТОС) залпового огня «Солнцепек».

Применение современных огнеметных систем спланировано сразу на нескольких практических этапах действий войск, как в обороне, так в и наступлении, в том числе в ночное время суток.

Расчеты ТОС-1А «Солнцепек», во взаимодействии с мотострелковыми и танковыми подразделениями, поразят живую силу, легкобронированную технику «противника», расположенную открыто и в укрытиях на расстоянии до нескольких десятков километров. При этом военнослужащие, будут действовать, используя тактику внезапного огневого поражения целей.

После выполнения задачи для скрытия отхода ТОС «Солнцепек» будут задействованы подразделения аэрозольного противодействия, которые с помощью дымовых машин обеспечат безопасное перемещение боевой техники.

Всего в учении в Забайкалье принимают участие более 12 тысяч человек, задействовано до 3 тысяч единиц вооружения и военной техники, порядка 60 самолетов и вертолетов, более десяти беспилотных летательных аппаратов. Учение продлится до конца текущей недели.

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