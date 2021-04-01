01.04.2021 (08:35)

Военнослужащие подразделений РХБ защиты ВВО в ходе учения в Приморском крае провели дезинфекцию условно зараженных бронемашин

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа военного округа (ЦВО) провели обеззараживание военной техники после пересечения условно заражённого района на Ильинском полигоне в Приморском крае.

В ходе специального учения 15 боевых машин пехоты БМП – 2 преодолели зону условного химического и биологического заражения и прибыли в район обработки. На месте была организована работа специалистов РХБ защиты.

Слаженными действиями личного состава вся военная техника в кратчайшие сроки была обеззаражена на пункте специальной обработки с помощью дезинфицирующего раствора, при помощи унифицированной станции специальной обработки, предназначенной для полной дезактивации, дегазации и дезинфекции.

После того, как военнослужащие закончили работу с бронетехникой, обязательную дезинфекцию прошли и экипажи боевых машин.

В специальном учении приняли участие около 100 специалистов РХБ защиты, было задействовано порядка 20 единиц военной и специальной техники.



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