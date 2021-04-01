01.04.2021 (08:25)

В Хабаровском крае лётчики совершили полеты на истребителях-бомбардировщиках СУ-34 на максимальную высоту

В Хабаровском крае летчики бомбардировочной авиачасти армии ВВС и ПВО Восточного военного округа совершили учебно-тренировочные полеты на истребителях-бомбардировщиках Су-34 на максимальную высоту.

Весь лётный состав, имея большой опыт работы на СУ-34, успешно выполнил полёты высотах до 17000 метров.

Перед началом полётов инженерно-технический состав, а перед самим взлетом и сами лётчики проверили работоспособность всех механизмов, готовность к совершению полётов многоцелевых истребителей-бомбардировщиков, а также управляемость Су-34 на предельных высотах.

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