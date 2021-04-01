01.04.2021 (08:25)
В Хабаровском крае лётчики совершили полеты на истребителях-бомбардировщиках СУ-34 на максимальную высоту
В Хабаровском крае летчики бомбардировочной авиачасти армии ВВС и ПВО Восточного военного округа совершили учебно-тренировочные полеты на истребителях-бомбардировщиках Су-34 на максимальную высоту.
Весь лётный состав, имея большой опыт работы на СУ-34, успешно выполнил полёты высотах до 17000 метров.
Перед началом полётов инженерно-технический состав, а перед самим взлетом и сами лётчики проверили работоспособность всех механизмов, готовность к совершению полётов многоцелевых истребителей-бомбардировщиков, а также управляемость Су-34 на предельных высотах.
Новости по теме:
Командование ЮВО согласовало с представителями восьми субъектов РФ присутствие зрителей на военных парадах
Разведчики армейского корпуса Черноморского флота завершили обучение по специальной программе горной подготовки
Метки: