01.04.2021 (08:15)

Весной текущего года из Дальневосточных регионов на военную службу будут направлены более девяти тысяч граждан

1 апреля на территории Восточного военного округа стартует призыв граждан на военную службу.

Весной текущего года из дальневосточных регионов на военную службу будут направлены более девяти тысяч граждан, что сравнимо с показателями 2020 года.

Это уже третий призыв, который будет проходить в особых условиях противодействия распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации, командованием Восточного военного округа во взаимодействии с органами государственной власти субъектов Российской Федерации принимаются меры по воспрепятствованию распространению инфекции.

Основываясь на приобретенном опыте призыва граждан в 2020 г. в настоящее время на призывных и сборных пунктах сосредоточено необходимое количество бесконтактных термометров, бактерицидных облучателей, тест-систем с коротким (в течение 10 минут) сроком получения результата, медицинских масок и перчаток, а также дезинфицирующих средств. В дополнение к противоэпидемическим мерам, в целях снижения риска заражения призывников, медицинский персонал и все сотрудники военных комиссариатов провакцинированы в первоочередном порядке. Новобранцы, не прошедшие вакцинацию до призыва, будут привиты в воинских частях, с учетом их желания. На сборных пунктах спланировано тестирование всех призывников, убывающих в войска, на наличие коронавирусной инфекции. Перевозка граждан на призывные и сборные пункты будет осуществляться с использованием автотранспорта, прошедшего специальную дезинфекционную обработку. На сборных пунктах, как и в предыдущем году, будут проводиться мероприятия по специальной обработке территории и помещений подразделениями войск РХБ защиты.

Также предусмотрены меры по предотвращению заболеваний вирусными инфекциями при перевозке молодого пополнения в составе воинских команд.

Перемещение личного состава воинской команды на открытом воздухе, в местах массового скопления людей – на вокзалах и в аэропортах определено, строго в медицинских масках, которые им будут выданы на путь следования к местам прохождения военной службы.

Предусмотрено изолированное размещение молодого пополнения, исключающее совместное нахождение и контакты с гражданским населением в залах ожидания железнодорожных вокзалов и аэропортов. Прибывающие воинские команды будут доставляться в пункт постоянной дислокации автомобильным транспортом воинской части.

Для перевозки молодого пополнения спланирован отдельный автомобильный транспорт и отдельные прицепные вагоны поездов, а также отдельные рейсы военно-транспортной и гражданской авиации. Перевозка молодого пополнения общественным транспортом исключается.

Более девяноста процентов призывников останется служить в Восточном военном округе, кроме того большинство из них будет проходить военную службу в субъекте откуда были призваны.

На сборных пунктах все призывники будут обеспечены вещевым имуществом по сезону, питанием на путь следования до воинской части, персональными электронными картами и банковскими картами для получения денежного довольствия.

На территории Дальневосточного федерального округа будет работать более 240 призывных комиссий.

Военнослужащие, отслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут уволены в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации. Специалистами медицинской службы со всеми военнослужащими будет проведен инструктаж о соблюдении мер личной гигиены и ограничений, вызванных распространением пандемии. На путь следования каждому будут выданы медицинские маски.

В настоящее время созданы необходимые условия для безусловного выполнения задания на призыв граждан на военную службу весной 2021 года.

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