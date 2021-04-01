01.04.2021 (08:00)
Иностранные курсанты военного вуза в Сибири привились от коронавируса
В Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ) курсанты специального факультета из 10 стран Азии, Африки и Ближнего Востока завершили вакцинацию против коронавирусной инфекции.
Перед началом процедуры курсанты прошли углубленный медицинский осмотр у терапевта с обязательной термометрией и при отсутствии противопоказаний были привиты российской вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V»).
Вакцинация проходила добровольно и на основании письменного согласия курсантов. После получения вакцины все курсанты находились под контролем врачей.
На сегодняшний день численность специального факультета составляет более 200 курсантов.
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