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01.04.2021 (08:00)

Иностранные курсанты военного вуза в Сибири привились от коронавируса

В Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ) курсанты специального факультета из 10 стран Азии, Африки и Ближнего Востока завершили вакцинацию против коронавирусной инфекции.

Перед началом процедуры курсанты прошли углубленный медицинский осмотр у терапевта с обязательной термометрией и при отсутствии противопоказаний были привиты российской вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V»).

Вакцинация проходила добровольно и на основании письменного согласия курсантов. После получения вакцины все курсанты находились под контролем врачей.

На сегодняшний день численность специального факультета составляет более 200 курсантов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военное образование , COVID-19
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