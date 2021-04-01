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01.04.2021 (07:50)

Более 52 тыс. человек призовут в ходе весеннего призыва 2021 года на Урале, в Сибири и Поволжье

Более 52 тыс. молодых людей будет призвано с территории регионов дислокации Центрального военного округа (ЦВО). Об этом сообщил журналистам начальник организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа генерал-майор Александр Линьков.

Задание на призыв граждан на военную службу для ЦВО составляет более 52 тысячи человек. Призыв будет проходить в 28 субъектах Российской Федерации ЦВО за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа, где мероприятия призыва проводятся только осенью», - сказал А.Линьков.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Призыв , Центральный военный округ
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