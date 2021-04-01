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01.04.2021 (07:30)

Десантно-штурмовое подразделение ВДВ отработает блокирование базы НВФ на полигоне Струги Красные в Псковской области

В рамках начавшегося третьего этапа полковых тактических учений, личный состав Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск проведет рейдовые действия на полигоне Струги Красные.

Гвардейцы-десантники блокируют и уничтожат базы незаконных вооруженных формирований (НВФ), личный состав и командиры отработают слаженность действий при выполнении поставленных учебно-боевых задач в вопросах организации рейда в тылу условного противника, ведения маневренных оборонительных действий во взаимодействии с армейской авиацией. Накануне личный состав совершил многокилометровый марш, в ходе которого колонна гусеничной и колесной техники преодолела расстояние более 130км.

Всего в тактическом учении в Псковской области, которое проходит в три этапа в период с 29 марта по 2 апреля текущего года, задействовано более 1500 военнослужащих и 200 единиц боевой и специальной техники самолеты Ил-76мд военно-транспортной авиации ВКС России, а также транспортно-боевые вертолеты Ми-8 АМТШ «Терминатор» и ударные вертолеты Ми-24.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантная подготовка , Полигон
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