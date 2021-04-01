01.04.2021 (04:45)

Береговые ракетчики ТОФ на Камчатке в ходе полевого сбора выполнят электронные пуски ракет комплексов «Бастион» и «Бал»

Дивизионы береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» и «Бастион» берегового ракетного соединения Войск и сил на Северо-востоке России по учебной тревоге выдвинулись из пункта постоянной дислокации в позиционные районы для решения задач полевого сбора.

Боевая техника в составе колонн совершила марш в назначенные районы. В ходе следования по маршруту отработана организации походного охранения, обеспечение противовоздушной обороны, преодоление условно зараженных участков местности. Безопасность прохождения колонны на марше обеспечивали экипажи военной автоинспекции ВВО, дислоцированные на территории Камчатского края.

В полевом лагере ракетчиков развернут палаточный городок, оборудованы пункты обогрева личного состава и обслуживания техники.

В рамках полевого сбора будут проводиться занятия по радиационной, химической, биологической защите, физической, стрелковой и медицинской подготовке, а также по специальным дисциплинам.

Комплексы берегового соединения по учебным задачам развернуты на дежурных позициях на берегу Тихого океана. В рамках отработки практических задач расчеты БРК проведут учение, в ходе которого выполнят электронные пуски ракет по надводным целям условного противника.

К полевому сбору привлечено порядка 500 военнослужащих и более 80 единиц боевой и специальной техники.



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