01.04.2021 (03:00)

Российские миротворцы получили более 3,5 тыс. обращений за помощью в Пункте приема граждан, а также приступили к адресной раздаче гуманитарной помощи в Степанакерте



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы получили более 3,5 тыс. обращений за помощью в Пункте приема граждан, а также приступили к адресной раздаче гуманитарной помощи в Степанакерте

В Центре гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента (РМК) в г. Степанакерте продолжает работу Пункт приема граждан. В нем же функционирует «горячая линия» по сбору сведений для поиска пропавших без вести военнослужащих, по оказанию гуманитарной помощи, содействии в трудоустройстве и другим проблемным темам.

Всего за помощью в пункт приема граждан обратились более 3,5 тыс. человек. В том числе более 800 обращений поступило по телефону «горячей линии».

Дежурные офицеры, осуществляющие прием обращений по телефону или лично, обязательно уточняют характер проблемы, у родственников выясняют сведения о предполагаемом районе пропажи военнослужащего, фиксируют их контактные данные. Мероприятия по поиску пропавших без вести в дальнейшем проводятся военнослужащими РМК во взаимодействии с представителями Международного Комитета Красного Креста, азербайджанской и армянской сторон. Все обращения фиксируются, заносятся в базу данных и передаются в совместные поисковые группы.

Помимо работы с обращениями жителей Нагорного Карабаха, Центр гуманитарного реагирования РМК приступил к доставке адресной гуманитарной помощи.

Накануне военнослужащие миротворческого контингента передали более 650 килограмм гуманитарной помощи, предоставленной некоммерческой организацией «Русская гуманитарная миссия и благотворительными фондами «Доктор Лиза» и «Спеши к добру» многодетным семьям и вынужденным переселенцам, проживающим в Степанакерте.

Эти люди получили все самое необходимое для обустройства быта - одеяла, подушки, газовые горелки для приготовления пищи, средства гигиены, продукты и иное имущество для улучшения условий жизни.

В течение нескольких дней российскими военнослужащими было передано более 16,5 тонн гуманитарных грузов жителям Нагорного Карабаха. В том числе –медицинское оборудование для больниц и фельдшерских пунктов, учебники и детская литература для школьников.

Справочно:

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

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