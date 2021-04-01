01.04.2021 (01:00)

В ходе первого дня Всеармейского этапа конкурса по полевой выучке среди подразделений специального назначения «Полярная звезда» спецназ ВДВ и Росгвардии поразил живую силу и технику условного противника

В рамках первого этапа Всеармейского конкурса по полевой выучке «Полярная звезда», проходящего в рамках подготовки к Армейским международным играм «АрМИ-2021», военнослужащие подразделений специального назначения (СпН) Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) выполнили индивидуальные упражнения стрельб из штатного вооружения.

В ходе мероприятия на полигоне Тесницкое Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, командиры и заместители командиров групп, снайпера, радисты, гранатометчики и саперы вели огонь на точность, время и правильность выбора цели из пистолетов Макарова (ПМ), автоматов АК-74М, пулеметов ПКМ и «Печенег», ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7Д и снайперских винтовок СВДС.

Стрельба велась по разноцветным грудным, ростовым, головным и поясным фигурам-мишеням, а также целям, имитирующим пулеметные расчеты и военную технику условного противника. Дальность до мишеней составляла от 25 до 500 м.

Снайперам, по условиям выполнения упражнения, было необходимо с положения для стрельбы лежа с упора попасть в центр появляющихся грудных фигур на расстоянии от 300 до 500 м. Общий боезапас составил 20 патронов.

Особенностью выполнения упражнения является ведение стрельбы из снайперской винтовки с оптическим прицелом в течение 20 мин. Места за выполнение упражнения определялись по сумме набранных очков (попаданий в мишень).

Итоги этапа объявят после подведения его итогов в более поздние сроки.

Всего в конкурсе принимает участие около 100 лучших разведчиков из 4-х подразделений специального назначения воздушно-десантных (десантно-штурмовых) соединений, отдельного гвардейского соединения специального назначения из подмосковной Кубинки и команда Росгвардии.

Участники, показавшие лучшие результаты, войдут в сборную команду Российской Федерации, которая представит нашу страну на международном этапе конкурса, который пройдет в конце августа – начале сентября текущего года на полигоне «Брестский» в Республике Беларусь.

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