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01.04.2021 (01:30)

Второй компонент вакцины «Спутник V» привили курсантам Военной академии ВКО

Фото Видео

В Твери в Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова начался этап вакцинации вторым компонентом «Спутник V» от коронавирусной инфекции.

Мероприятие проводится в добровольном порядке после прохождения медицинского осмотра, где особое внимание уделяется состоянию здоровья курсантов на момент вакцинации.

Препарат был доставлен в академию с соблюдением всех условий транспортировки и хранения.

По завершении вакцинации каждому курсанту выдается сертификат о получении профилактической прививки против коронавирусной инфекции.

Помимо курсантов, в академии вакцинацию проходят офицеры, профессорско-преподавательский состав, а также члены семей военнослужащих.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , COVID-19 , Военное образование
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