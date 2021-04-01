01.04.2021 (01:30)
Второй компонент вакцины «Спутник V» привили курсантам Военной академии ВКО
В Твери в Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова начался этап вакцинации вторым компонентом «Спутник V» от коронавирусной инфекции.
Мероприятие проводится в добровольном порядке после прохождения медицинского осмотра, где особое внимание уделяется состоянию здоровья курсантов на момент вакцинации.
Препарат был доставлен в академию с соблюдением всех условий транспортировки и хранения.
По завершении вакцинации каждому курсанту выдается сертификат о получении профилактической прививки против коронавирусной инфекции.
Помимо курсантов, в академии вакцинацию проходят офицеры, профессорско-преподавательский состав, а также члены семей военнослужащих.
Новости по теме:
Командование ЮВО согласовало с представителями восьми субъектов РФ присутствие зрителей на военных парадах
В Мурманской области инженерно-саперное подразделение авиаполка дальней авиации провело тренировку по разминированию аэродромной территории
Метки: