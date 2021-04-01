01.04.2021 (01:30)

Второй компонент вакцины «Спутник V» привили курсантам Военной академии ВКО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Второй компонент вакцины «Спутник V» привили курсантам Военной академии ВКО

В Твери в Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова начался этап вакцинации вторым компонентом «Спутник V» от коронавирусной инфекции.

Мероприятие проводится в добровольном порядке после прохождения медицинского осмотра, где особое внимание уделяется состоянию здоровья курсантов на момент вакцинации.

Препарат был доставлен в академию с соблюдением всех условий транспортировки и хранения.

По завершении вакцинации каждому курсанту выдается сертификат о получении профилактической прививки против коронавирусной инфекции.

Помимо курсантов, в академии вакцинацию проходят офицеры, профессорско-преподавательский состав, а также члены семей военнослужащих.

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