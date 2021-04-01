01.04.2021 (01:00)

Новые назначения в Космических войсках ВКС

Командующий космическими войсками – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко представил руководящему составу космических войск ВКС нового начальника штаба – первого заместителя командующего 15-й армией ВКС особого назначения полковника Андрея Ревенка, назначенного на эту должность Указом Президента Российской Федерации. До этого назначения полковник Андрей Ревенок занимал должность начальника Главного центра предупреждения о ракетном нападении 15-й армии ВКС (ОсН).

Занимавший ранее должность начальника штаба – первого заместителя командующего 15-й армией ВКС (ОсН) генерал-майор Анатолий Нестечук назначен заместителем начальника Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского.

Генерал-полковник Александр Головко также представил руководящему составу космических войск ВКС нового начальника Главного центра предупреждения о ракетном нападении полковника Сергея Сучкова, ранее занимавшего должность начальника Главного центра разведки космической обстановки 15-й армии ВКС (ОсН).

На должность начальника Главного центра разведки космической обстановки назначен полковник Антон Оголев, проходивший до этого назначения службу в должности заместителя начальника штаба 15-й армии ВКС (ОсН).

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