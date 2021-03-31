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31.03.2021 (20:55)

Соединению противолодочных кораблей Северного флота исполнилось 65 лет

За 1956–2006 гг. в состав дивизии входили 119 кораблей, в том числе 5 крейсеров, 25 больших противолодочных кораблей, 31 эсминец, 43 сторожевых корабля, 15 малых противолодочных кораблей. Принимала участие в учениях «Океан-75» (1965), в сов.-кубинском учении «Содружество» (1988), международных учениях с ВМС Англии, США, Норвегии «Помор-94» (1994), с кораблями НАТО «Рукус-96» («Адмирал Левченко», 1996), российско-французских учениях в Норвежском и Баренцевом морях («Адмирал Чабаненко», 2003), российско-американском учении «Сев. орел – 2004» в Сев. м. («Адмирал Левченко» и «Североморск», 2004). Корабли дивизии совершили десятки дальних походов в районах Северной и Центральной Атлантики (с 1957), Юго-Западной Африки и Средиземного моря (с 1963), посетили более 50 иностранных портов 20 стран мира.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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