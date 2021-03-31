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31.03.2021 (21:50)

Северный флот готов к весеннему призыву

Военные комиссариаты Северного флота в Мурманской и Архангельской областях подготовились к мероприятиям весеннего призыва 2021 года, который начинается завтра.

Как и два предыдущих призыва, нынешний пройдёт в условиях антикоронавирусных ограничений. Всем призывникам будут выдавать маски и перчатки, измерять температуру тела на входе в военкоматы и проводить экспресс-тестирование на коронавирус.

Сотрудники военкоматов, привлекаемые к работе спризывниками прошли добровольную вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Задание на призыв жителей Архангельской и Мурманской областей по сравнению с прошлыми периодами практически не изменилось. Большая часть призывников будет проходить службу в воинских частях Северного флота.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Военно-Морской Флот , Призыв
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