31.03.2021 (21:45)

Основные силы десантно-штурмового подразделения совершили марш на полигон «Струги Красные» в Псковской области для участия в активной фазе масштабного тактического учения ВДВ

Личный состав гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск совершил марш на полигон «Струги Красные» в Псковской области в рамках масштабного полкового-тактического учения Воздушно-десантных войск.

После полученного сигнала колонна из более 150 единиц бронированной гусеничной и автомобильной техники с личным составом, выйдя из района сосредоточения, преодолело расстояние более 130 километров по дорогом общего пользования и прибыла для организации дальнейших практических действий в назначенный район.

На пути следования колонны десантники отработали преодоление зараженного участка местности и участка минно-взрывных заграждений на боевых машинах.

На маршрутах движения огнем вооружения боевых машин десанта БМД-4 М, БТР МДМ «Ракушка» и стрелкового оружия было отражено нападение вооруженной группы незаконного вооруженного формирования (НВФ).

В установленные командованием сроки основные силы гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения вышли на указанные в учебно-боевой задаче рубежи на полигоне «Струги Красные».

В ходе третьего, завершающего этапа полковых тактических учений на полигоне «Струги Красные» подразделения полка блокируют и уничтожат базы НВФ из штатного вооружения боевых машин десанта БМД-2К-АУ и БМД-4М, танков Т-72Б3 отдельного танкового батальона и 120-мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 «Нона-С», 120-мм минометов «Сани», реактивных пехотных огнеметов РПО-А «Шмель», гранатометов РПГ-7Д стрелкового и снайперского вооружения.

Всего в тактическом учении в Псковской области, которое проходит в три этапа в период с 29 марта по 2 апреля текущего года, задействовано более 1500 военнослужащих и 200 единиц боевой и специальной техники 8 самолетов Ил-76мд военно-транспортной авиации ВКС России, а также транспортно-боевые вертолеты Ми-8 АМТШ «Терминатор» и ударные вертолета Ми-24.

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