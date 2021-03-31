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31.03.2021 (21:35)

Рядовой спортивной роты ЦСКА стал серебряным призёром чемпионата России по лыжной акробатике в командных соревнованиях

В Красноярске  завершился чемпионат России по фристайлу в дисциплине «акробатика-группа-смешанная» сезона-2020/21. 

 Рядовой спортивной роты ЦСКА/Севастополь Максим Буров выступал в составе первой сборной Ярославской области совместно с Любовью Никитиной и Денисом Слядневым. В сумме спортсмены смогли набрать 278,56 балла, что позволило им завоевать серебряные награды чемпионата России.

Первой стала сборная Ярославской области – 2 (Анастасия Прыткова, Арсений Вагин, Павел Кротов) – 295,93, третьими Ярославская область – 3 (Есения Пантюхова, Станислав Никитин, Илья Буров) – 266,14.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт , Соревнования
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