31.03.2021 (21:30)

Армейские спортсмены завоевали 10 наград на Кубке России по теннису

В Альметьевске (Республика Татарстан) прошли соревнования Кубка России по теннису. На счету спортсменов Центрального спортивного клуба Армии 10 наград разного достоинства – 6 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых.

У мужчин в финале одиночного разряда сильнейшим оказался армейский спортсмен Алибек Качмазов, который взял верх над Евгением Филипповым – 6:3, 6:0. Матч продолжался 1 час и 21 минуту.

В поединке за третье выиграл еще один представитель ЦСКА Владимир Королев. Армеец за 1 час и 15 минут победил Максима Ратнюка из Симферополя – 6:3, 6:3.

Обладательницей Кубка страны у женщин стала Полина Кудерметова. За 1 час и 43 минуты она взяла верх над Екатериной Яшиной – 6:3, 7:6(6).

Бронзовым призером стала Елена Приданкина, ее соперница Ольга Дорошина снялась до бронзового матча.

В женском парном турнире победительницами стали армейские теннисистки Ольга Дорошина и Софья Лансере. В решающем поединке они за 1 час и 27 минут взяли верх над Анастасией Гасановой и Софией Шатовой – 7:5, 6:4.

На третьей ступени пьедестала Елена Корокозиди и Ноэль Сайденова.

У мужчин обладателями этого трофея стали Александр Боборыкин и Тимур Киямов, которые за 1 час и 55 минут обыграли в финале спортсменов ЦСКА Алибека Качмазова и Александра Лобкова со счетом 7:6(5), 4:6, 15:13.

Третье место заняли Олег Беседников и Дмитрий Мягков.

В соревновании среди смешанных дуэтов не было равных потенциальным фаворитам соревнований, представляющим ЦСКА, Нателе Дзаламидзе и Ивану Гахову. В решающем матче за 1 час и 35 минут они выиграли у Анастасии Гасановой и Михаила Елгина со счетом 7:6(8), 6:3.

Бронзовые награды у Дарьи Мишиной и воспитанника СШОР ЦСКА Сергея Погосяна.

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