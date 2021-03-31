Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.03.2021 (21:30)

Армейские спортсмены завоевали 10 наград на Кубке России по теннису

В Альметьевске (Республика Татарстан) прошли соревнования Кубка России по теннису. На счету спортсменов Центрального спортивного клуба Армии 10 наград разного достоинства – 6 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых.

У мужчин в финале одиночного разряда сильнейшим оказался армейский спортсмен Алибек Качмазов, который взял верх над Евгением Филипповым – 6:3, 6:0. Матч продолжался 1 час и 21 минуту.

В поединке за третье выиграл еще один представитель ЦСКА Владимир Королев. Армеец за 1 час и 15 минут победил Максима Ратнюка из Симферополя – 6:3, 6:3.

Обладательницей Кубка страны у женщин стала Полина Кудерметова. За 1 час и 43 минуты она взяла верх над Екатериной Яшиной – 6:3, 7:6(6).

Бронзовым призером стала Елена Приданкина, ее соперница Ольга Дорошина снялась до бронзового матча.

В женском парном турнире победительницами стали армейские теннисистки Ольга Дорошина и Софья Лансере. В решающем поединке они за 1 час и 27 минут взяли верх над Анастасией Гасановой и Софией Шатовой – 7:5, 6:4.

На третьей ступени пьедестала Елена Корокозиди и Ноэль Сайденова.

У мужчин обладателями этого трофея стали Александр Боборыкин и Тимур Киямов, которые за 1 час и 55 минут обыграли в финале спортсменов ЦСКА Алибека Качмазова и Александра Лобкова со счетом 7:6(5), 4:6, 15:13.

Третье место заняли Олег Беседников и Дмитрий Мягков.

В соревновании среди смешанных дуэтов не было равных потенциальным фаворитам соревнований, представляющим ЦСКА, Нателе Дзаламидзе и Ивану Гахову.  В решающем матче за 1 час и 35 минут они выиграли у Анастасии Гасановой и Михаила Елгина со счетом 7:6(8), 6:3.

Бронзовые награды у Дарьи Мишиной и воспитанника СШОР ЦСКА Сергея Погосяна.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Две золотые и одна серебряная медали Первенства мира по сноуборду в копилке рядового спортивной роты ЦСКА
Армейские спортсмены завоевали 6 наград на Всероссийских соревнованиях по боксу
В Военно-медицинской академии наградили победителей чемпионата по армейскому рукопашному бою
Армейская рапиристка выиграла турнир Гран-при в Дохе

Метки:
ЦСКА , Спорт , Соревнования
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false