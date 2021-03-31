31.03.2021 (21:00)

Командование ЮВО согласовало с представителями восьми субъектов РФ присутствие зрителей на военных парадах

Около 5 тыс. зрителей и почетных гостей военных парадов, посвященных 76-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне, в 10 городах Юга России будут провакцинированы от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

На селекторном совещании под руководством заместителя командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенанта Алексея Авдеева представители восьми субъектов Российской Федерации Юга России, где спланировано проведение военных парадов, обсудили участие в торжествах зрителей, а также порядок проведения торжественных шествий и праздничных мероприятий на территории других городов и населенных пунктов.

Представители глав всех субъектов РФ, в городах которых началась подготовка к параду Победы, доложили о подготовке трибун для зрителей, а также организованной работе по добровольной вакцинации почетных гостей, приглашенных ветеранов Великой Отечественной войны и, сопровождающих их, волонтеров, медицинских работников, водителей и др.

В каждом городе спланировано пригласить на военный парад от 250 до 1,5 тыс. зрителей. Профилактические мероприятия, в том числе вакцинация зрителей и гостей, в большинстве регионов уже организована.

Стоит отметить, что данное селекторное совещание было проведено по инициативе командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова. Ранее им были отданы указания медицинской службе военного округа оказать помощь местным органам власти в вакцинации необходимого количества зрителей и гостей военных парадов во всех городах их проведения. Достаточный для этого запас вакцины доставлен в госпитали и военные медицинские учреждения ЮВО.

Напомним, что на территории ЮВО 9 мая с.г. спланировано проведение десяти военных парадов, посвященных 76-летию победы в Великой Отечественной войне, в том числе в четырех городах-героях – Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в шести городах – местах дислокации объединений военного округа – Ростове-на-Дону, Владикавказе, Новочеркасске, Ставрополе, Симферополе и Каспийске.

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