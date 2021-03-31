31.03.2021 (20:45)

Члены Общественного совета при Министерстве обороны РФ совершили рабочую поездку в подмосковное Нахабино

Сегодня делегация Общественного совета при Министерстве обороны РФ посетила Центральный научно-исследовательский испытательный институт инженерных войск имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Д.М. Карбышева и Международный противоминный центр Вооруженных Сил Российской Федерации.

«Общественники» интересовались условиями жизни и службы военнослужащих, поддержкой движения юных карбышевцев, ознакомились с выставкой перспективных средств инженерного вооружения и лабораторно-экспериментальной базы института, посетили музей и обсудили ряд вопросов о состоянии, перспективах развития военной науки и робототехнических комплексов инженерных войск.

Кроме того, члены Общественного совета пообщались с военнослужащими МПЦ ВС РФ, которые выполняют задачи гуманитарного разминирования в России за ее пределами.



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