31.03.2021 (20:30)

В Смоленской области расчёты РСЗО «Ураган» и «Торнадо-Г» общевойсковой армии ЗВО отработали постановку сковывающих минных полей

С расчётами реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Торнадо-Г» общевойсковой армии Западного военного округа проведены тактико-специальные учения по постановке прикрывающих минных полей в Смоленской области.

Согласно замыслу учения, танкисты и мотострелки общевойсковой армии ЗВО вступили в бой на ближних рубежах с атакующими подразделениями условного противника.

Расчёты РСЗО по команде создали сковывающее минное поле при помощи неуправляемых реактивных снарядов на расстоянии около 700 метров от флангов и тыла «противника». Таким образом артиллеристы сильно ограничили пространство для манёвров и отступления подразделениям условного врага.

Всего в тактико-специальных учениях приняло участие около 500 военнослужащих, было задействовано свыше 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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