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31.03.2021 (19:00)

Подразделения охраны Барнаульского ракетного соединения РВСН обнаружили и нейтрализовали условных диверсантов

Военнослужащие Барнаульского ракетного соединения РВСН в ходе командно-штабного учения отрабатывают обширный перечень задач и вводных, в том числе по совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования и противодействию диверсионным формированиям.

По замыслу поступившей вводной, условные диверсанты провели минирование маршрутов движения военной и специальной техники РВСН. Для решения поступившей вводной были привлечены подразделения противодиверсионной борьбы.

На полевых позициях применялись беспилотные летательные аппараты для разведки маршрутов движения подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» и обнаружения диверсионных групп.

ДРГ были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям и своевременно нейтрализованы. Диверсантам не удалось сорвать подготовку расчетов к выполнению учебно-боевой задачи.

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Метки:
РВСН
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