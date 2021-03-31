31.03.2021 (19:40)

Кадеты Кронштадтского морского кадетского военного корпуса принимают участие в исторической интерактивной игре «В начале славных дел»

Кронштадтские морские кадеты принимают участие в исторической интерактивной игре «В начале славных дел», посвященной 325-летию создания регулярного отечественного Военно-Морского Флота, 350-летию со дня рождения Петра I и 320-летию военно-морского образования в рамках ежегодного историко-патриотического конкурса «Морской венок славы: моряки на службе Отечеству».

Поскольку игра морская, все команды называются экипажами. Один из экипажей, «Кадеты Кронштадта», уже выполнил задания первого этапа программы. Также кадеты приняли участие в исторической интерактивной игре по экспозиции Центрального военно-морского музея. Получив конверт с заданием, ребята самостоятельно в игровой форме познакомились с экспозицией и экспонатами Зала славы Русского флота. Им предстояло самостоятельно осмотреть уникальные модели кораблей, образцы оружия и техники, отечественные и трофейные корабельные флаги, произведения живописи и графики русских и зарубежных художников, вспомнить сражения Северной войны со Швецией (1700-1721 гг.), выдающихся сподвижников Петра I, создание первых военно-морских учебных заведений, после чего записать свои ответы на специальных тематических бланках.

День моряка-подводника был отмечен участием в интерактивной игре по Музею истории подводных сил России имени А.И. Маринеско. Здесь ребятам предстояло на время ответить на вопросы задания, самостоятельно изучая экспозицию единственного в России Музея подводных сил, отражающую становление отечественного подводного Военно-Морского Флота в исторической хронологии, находя ответы в описаниях экспонатов.

Затем в конференц-зале кадеты посмотрели документальный фильм о подводнике, чье имя носит музей – герое Советского Союза, капитане 3 ранга А.И. Маринеско, а также ответили на вопросы викторины «Традиции Военно-Морского Флота России», показав хорошие знания по данному вопросу.

В первую очередь кадеты стремятся к победе, но в то же время участие в конкурсе позволяет расширить кругозор и получить новые знания, способствующие профессиональному самоопределению.

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